A Périgueux, le distributeur Hammel imagine un négoce de matériaux... sans personnel

A première vue, ce magasin d’un nouveau genre n’est guère engageant : un parallélépipède métallique peint en rouge, totalement opaque, où il est impossible d'apercevoir les marchandises. Pas de grande vitrine, pas de vendeurs non plus pour être accueilli. Et pour cause : à Périgueux (Dordogne), Hammel Go Store est une boutique autonome de 15 mètres carrés, destinée à répondre aux besoins principaux des professionnels du bâtiment en matière de robinetterie, sanitaire, plomberie et outillage. Ouverte depuis le 30 septembre dernier, elle n’a jamais fermé, puisqu’elle est accessible… 24 heures sur 24, tous les jours.

