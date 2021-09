A Metz, le French Fab Tour soigne l’image de l’industrie pour l’aider à recruter

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Clément Le Foll Initié par Bpifrance et l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), le French Fab Tour lance en Moselle l'édition 2021 de son tour de France en 13 étapes.

« Monsieur, il peut porter combien de kilos ? » Les collégiens sont intrigués. Face à eux, un membre de l’organisation du French Fab Tour équipé d’un exosquelette, un système mécanique qui permet d'apporter une aide aux salariés portant de lourdes charges physiques. Sous la toiture en toile de l'éphémère village posé lundi 13 septembre au pied de la cathédrale de Metz, les industriels répondent aux questions des entrepreneurs, hommes politiques, élèves et étudiants.

Soigner l’image de l’industrie

Initié par Bpifrance et l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM), le French Fab Tour lance en Moselle l'édition 2021 de son tour de France en 13 étapes, qui le mènera de Niort à Avignon, en passant par Valenciennes ou Bourges. Un coup d’envoi donné en présence de la ministre de l’Industrie, Agnès Pannier-Runacher, venue promouvoir ce secteur auprès des plus jeunes.

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]