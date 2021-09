A Lille, Xavier Bertrand lance son opération séduction auprès de la filière automobile

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Ludovic MARIN / POOL / AFP Xavier Bertrand au volant d'une 4L Renault durant la visite du site industriel Renault de Douai le 28 juin 2021 (photo d'archives).

Opération séduction. Jeudi 23 septembre, à Lille (Nord), Xavier Bertrand a ouvert la deuxième journée du FEAL, forum dédié à la filière automobile des Hauts-de-France. Le candidat à l’élection présidentielle de 2022 a fait l’éloge de la voiture personnelle, prônant des mesures de soutien supplémentaires pour les industriels du secteur. Pas une surprise de la part de celui qui dirige la plus grosse région automobile de France.

« Je suis résolument dans votre camp et à vos côtés », a assuré Xavier Bertrand devant une assemblée de grands constructeurs et de fournisseurs. Avant des conférences sur la relance de la production, l’homme politique a répété l’un des points forts de son programme : réduire les impôts de production. « Il nous faut aller beaucoup plus loin », a défendu le président de la région Hauts-de-France.

