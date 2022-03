À la recherche des sons perdus

Pas question que les sons des produits manufacturés tombent dans l’oubli. C’est pour sauver le patrimoine sonore industriel qu’Antoine Châron, le cofondateur de la start-up Sound to Sight, s’est lancé en 2018 dans le projet fou d’enregistrer les bruits des vieilles machines. « Avec le temps, certains métiers et produits disparaissent et on ne saura plus quels bruits ils faisaient... », prévient-il. Entre voitures anciennes (Citroën B14, Renault NN...), avions de légende (Piper L-4H, Morane-Saulnier MS.500...) et autres instruments de musique mécanique, il s’attelle à chasser les sons de ces objets, soit sur place, soit en les plaçant dans les chambres anéchoïques du CTTM et du Laum, qui soutiennent la démarche.

