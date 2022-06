A la croisée du quantique et de la pharma, la start-up française Qubit Pharmaceuticals lève 16 millions d'euros

La start-up parisienne Qubit Pharmaceuticals porte mal son nom. Du moins pour l’instant. Créée début 2021, elle développe des logiciels permettant d’identifier de potentiels nouveaux médicaments, qu’elle commercialise auprès d’industriels. Une méthode qu’elle compte doper dès que possible par l’utilisation de qubits. « Nous investissons le champ du quantique en R&D pour l’exploiter d’ici deux à trois ans », explique son PDG, Robert Marino. L’entreprise se crée ainsi une expertise dans l’informatique quantique appliquée à la recherche de molécules, l’un des cas d’usage à moyen terme les plus prometteurs de la technologie. De quoi lui permettre de lever 16,1 millions d'euros lors d'un tour de table, auquel ont participé le fonds spécialiste du quantique Quantonation, XAnge, Omnes et le fondateur d'OVH Octave Klaba, selon l'annonce faite par la jeune société vendredi 10 juin.

