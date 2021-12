A la Convention des entreprises pour le climat, des industriels en quête d’entrain et d’idées

© BERTRAND BECHARD/MAXPPP La ministre de la Transition écologique Barbara Pompili est intervenue à la Convention des entreprises pour le climat.

8h30 dans l’amphithéâtre moderne de l’école de commerce Audencia à Nantes (Loire-Atlantique). Pour les chefs d’entreprise, membres de directions et responsables RSE venus assister le vendredi 3 décembre au troisième rassemblement de la Convention des entreprises pour le climat (CEC), le réveil est un peu brutal. Face aux 300 personnes – dont 80 bénévoles – présentes pour cette session qui a commencé la veille et se poursuivra le lendemain, trois intervenants de la chaire « Performance globale multi-capitaux » d'Audencia démontrent que la comptabilité financière n’est pas pertinente en matière de transition écologique. De quoi bousculer un peu plus les dirigeants des plus de 150 entreprises, principalement des PME et ETI, participant à la CEC.

Beaucoup racontent avoir déjà pris « une claque » au cours de la première session de septembre destinée à leur faire prendre conscience de l’urgence écologique. Ici, toutes et tous semblent avoir assimilé la nécessité d'une action plus radicale pour réduire leurs émissions. Les éco-gestes et la « RSE à la papa » n’ont plus la cote. Dans les esprits au moins, la transformation des modèles d’affaires n’est plus un tabou.

Des industriels à bord

[...]