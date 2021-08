A l’université d’été du Medef, les chefs d’entreprises se préparent à une rentrée sous contraintes

15 jours gratuits et sans engagement

En adoptant le slogan « A l’air libre ! » pour sa rencontre des entrepreneurs de France organisée les 25 et 26 août à l’hippodrome de Longchamp à Paris, le Medef (Mouvement des entreprises de France) leur promettait une grande respiration à l’occasion de la rentrée. Nul doute qu’il faudra effectivement du souffle pour les chefs d’entreprise dans les mois à venir. Certes, la reprise économique et l’action du gouvernement ont éloigné des problèmes redoutés il y a encore quelques mois, comme une explosion du chômage ou des défaillances d’entreprises, a rappelé sur place le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire. Mais d’autres soucis pèsent sur la rentrée des dirigeants d’entreprise, à commencer par la pénurie de main d’œuvre et les difficultés d’approvisionnement.