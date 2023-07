À Grenoble, le leader des micro-écrans Microoled lève 21 millions d’euros pour tripler sa capacité de production

Mini écrans mais maxi ambition. Microoled, l’un des leaders mondiaux dans la conception et la fabrication de micro-écrans OLED annonce ce mercredi 12 juillet une levée de 21 millions d’euros auprès du fonds d’investissement parisien Jolt Capital, de Bpifrance via le Fonds Innovation Défense, et de ses investisseurs historiques, Cipio Partners et Ventech.

Créée en 2007, la société grenobloise spécialiste de la technologie OLED (Diode électro-luminescente organique en français) produit des écrans à haute résolution et très faible consommation énergétique de la taille d’un ongle. Ces derniers servent principalement de viseurs dans des domaines aussi variés que la sécurité, la défense, le médical ou les technologies grand public : appareils photos, caméras thermiques, lunettes de vision nocturne, jumelles, microscopes…

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]