A Grenoble, la chaire Cellulose Valley veut booster le développement des emballages en papier carton

© Alexis Chézière Prévue pour une durée de quatre ans, la chaire Cellulose Valley vise à concevoir de nouveaux matériaux performants à base de cellulose pour l’industrie de l’emballage.

L’emballage cellulosique, une solution d'avenir en pleine transition environnementale. Jeudi 6 janvier, la fondation Grenoble INP a annoncé la création de Cellulose Valley, une chaire d’enseignement et de recherche consacrée à la conception de matériaux à base de cellulose. Et pour cause : remplacer le plastique par du papier-carton est une tendance qui se confirme depuis un an.

Mais faut-il encore que le matériau tienne ses promesses, notamment concernant son étanchéité et son innocuité. Ce qui n’est pas toujours possible sans l’aide d’enduction plastique. C’est tout l’objet de Cellulose Valley, qui vise à développer des emballages plus durables.

Trouver des alternatives au plastique

