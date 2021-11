A Drancy, des collégiennes issues de quartiers populaires découvrent un monde inconnu, l’industrie

15 jours gratuits et sans engagement

Ce 24 novembre, dans une salle municipale de Drancy, une volée d’adolescentes volubiles s’anime autour de petits ateliers ludiques et interactifs. Agées de 15 à 16 ans, elles sont venues découvrir un monde totalement étranger à leur univers : l’industrie. Elles y sont initiées par des entreprises et un groupe de jeunes filles de leur âge, qui ont déjà mené une exploration du secteur en visitant des sites industriels. L’initiative était menée par Sport dans la Ville (une association d’insertion et d’orientation par le sport).