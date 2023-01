Le fabricant de câble Nexans conforte le site d'Autun avec 40 millions d'euros d'investissements

En investissant 40 millions d’euros son site d’Autun (Saone-et-Loire), le groupe Nexans pérennise l’emploi et poursuit la transformation d’une usine déjà présentée comme une vitrine du groupe dans le domaine de l’industrie 4.0. Spécialisée dans la production de câbles électriques destinés aux bâtiments, l’usine intégrera de nouvelles technologies pour répondre aux futurs enjeux règlementaires et renforcera son engagement dans l’économie circulaire et la réduction de son empreinte carbone.