A AmpaCity, son nouveau pôle d'innovation, Nexans invente les réseaux électriques du futur

Noir à droite, vert à gauche, dans l’armoire de quatre mètres de haut, deux câbles électriques suspendus comme des lianes se consument sous l’effet de brûleurs. La puissance simulée est celle d’un feu de poubelle. Au bout de trois minutes, le premier, composé de PVC, est largement enflammé et dégage une importe quantité de fumée, tandis qu’à quelques centimètres, les trois quart de la gaine du second sont encore intacts. Le produit embarque la technologie de géopolymère développée par Nexans. « On remplace la matière plastique par une matière qui se céramise en un matériau inerte », explique Sébastien Ségura, responsable du département ingénierie feu, qui officie à AmpaCity, le nouveau pôle d’innovation mondial du groupe dédié à l’électrification décarbonée. Le brevet de la solution compte parmi les 1800 déposés par l’entreprise depuis sa création, il y a plus d’un siècle.

[...]