911 start-up donnent des couleurs industrielles à la French Tech

L’industrie séduit les start-up. Et vice-versa. 911 jeunes pousses sont recensées comme plaçant l’industrie au cœur de leur business model : soit car elles ont vocation à ouvrir leur usine, soit car elles cherchent à se mettre au service de l’industrie. Certaines, comme Exotec, font les deux : la licorne construit des robots pour automatiser les entrepôts de ses clients. Un mapping, dévoilé mardi 4 juillet et réalisé par France Digitale, une association réunissant les start-up françaises, avec l’aide d’ArcelorMittal et du fonds d’investissements Jolt Capital, met en lumière un nombre conséquent de start-up dites industrielles parmi les 13 000 à 15 000 start-up sur le territoire.

La santé, l’énergie et les biotech surreprésentées

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]