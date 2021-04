5 quick-wins pour lancer efficacement l’inbound marketing dans l’industrie

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Dans le marketing digital, un « quick-win » est un anglicisme qui désigne une petite modification effectuée dans un dispositif digital (avec les ressources de l’entreprise) et permettant d'obtenir rapidement un gain marketing. Vous êtes une entreprise industrielle et vous allez vous lancer dans l’inbound marketing ? En voici cinq particulièrement efficaces.

1. Optimiser votre SEO sur les pages essentielles

Travailler le SEO pour un site demande du temps. Un bon quik-win pour une entreprise industrielle est de sélectionner les 2-3 pages les plus importantes et de les travailler immédiatement. Pour avoir un impact rapide sur votre trafic, assurez-vous que les fondements SEO sont respectés (URL, pages de titre, meta descriptions, etc.) avec les bons mots-clés. Pensez à optimiser les liens internes (entre certaines pages, entre des articles de blogs, etc.). C’est simple et Google aime bien !

2. Enrichir le contenu du site web

Il est très simple d’enrichir certaines pages essentielles du site avec du contenu informatif. Vos visiteurs industriels ne vous connaissent pas et celui-ci est essentiel pour les intéresser. Vous pouvez aussi répondre aux questions les plus courantes en créant ou en enrichissant une FAQ. Interrogez vos commerciaux (ou vos clients) et vous disposerez d’une matière riche qui renforcera à la fois votre contenu et vous permettra d’apporter des réponses pertinentes.

3. Faire le point sur son contenu disponible

La base d’une stratégie inbound marketing dans l’industrie repose sur un contenu pertinent et publié régulièrement. Mais avant de vous lancer dans l’écriture, un état des lieux s’impose pour y voir plus clair, entre les contenus obsolètes, ceux qui méritent un rafraîchissement et ceux qui sont toujours valables (PDF, plaquettes, articles, etc.). Ensuite vous définirez facilement le contenu à utiliser immédiatement pour « lancer la machine ».

Cet audit vous permettra aussi d’enrichir votre blog (si vous en avez un). Avec un CTA (voir ci-dessous), c’est un dispositif de génération de leads prêt à alimenter rapidement les commerciaux.

4. Inciter vos visiteurs à agir avec les CTA

Vous êtes un industriel et vous voulez générer des leads qualifiés ? Le bon moyen reste le CTA (call to action, ou incitation à agir en échange de coordonnées). Dans le contenu revu ou déjà existant sur le site ou sur certaines pages stratégiques, il y a matière à poser un CTA, pour proposer un téléchargement (catalogue, plaquette, guide, etc.). Il ne s’agit plus de les mettre en libre accès, mais de les placer derrière un formulaire, dont sa conception sera réalisée avec les commerciaux, qui savent bien quelles sont les informations nécessaires.

5. Optimiser vos canaux de diffusion

Vous avez enrichi votre contenu et vous souhaitez que celui-ci soit lu ? Le référencement naturel (SEO) va vous aider, mais il faut aussi lui assurer une bonne diffusion. Il faut tout d’abord optimiser votre présence sur les réseaux sociaux en déterminant le ou les plus opportuns (généralement LikedIn pour l’industrie). Puis ajuster si besoin les publications, en évitant la promotion permanente et en apportant de l’information. N’oubliez pas : on peut développer son audience en publiant régulièrement du contenu pertinent (tout en incitant les collaborateurs à le relayer sur leur page). Vous pouvez aussi utiliser votre site web en mettant un encart de promotion sur la page d’accueil et en ajoutant un lien interne vers ce contenu sur plusieurs pages.

Enfin, n’hésitez pas à envoyer un e-mailing à votre base clients/prospects, surtout si vous ne l’avez pas fait depuis quelque temps. Vous avez quelque chose à leur dire et cet envoi vous permettra d’assurer d’éveiller leur attention.

Si vous adoptez ces 5 quick-wins, vous avez posé les bonnes bases pour vous lancer ensuite dans l’inbound marketing. Ce sont des actions faciles et rapides pour obtenir rapidement des résultats. Sans oublier, naturellement, de se faire accompagner par une agence certifiée Inbound Marketing, pour un travail efficace et des actions pertinentes.

