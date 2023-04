5 accessoires indispensables pour bien équiper son magasin

La caisse enregistreuse

Si vous recherchez un véritable outil de gestion commerciale pour votre magasin, la caisse enregistreuse se présente comme une solution idéale. Encore connu sous la dénomination « terminal de point de vente », il s’agit d’un outil qui vous permettra de traiter tous les paiements des clients et de les enregistrer en imprimant un reçu pour chaque transaction. Aussi, la caisse enregistreuse permet au gérant de contrôler les stocks de marchandise, de calculer les taxes appliquées aux produits, de faire l’inventaire des ventes et de gérer la comptabilité.

Par ailleurs, certains modèles de caisses enregistreuses sont dotés de particularités telles que les codes vendeurs, l’option de verrouillage d’une tierce partie du clavier, la gestion de la caisse à distance, l’afficheur visible par le client, la gestion multi-caisse, etc. On distingue également des modèles tactiles de caisses enregistreuses comme easyshop, une marque autrefois connue sous le nom shopcaisse, qui est une caisse de nouvelle génération, munie d’un logiciel d’encaissement adapté à tous types d’activités. Rapides et faciles à utiliser, ces caisses vous offrent une expérience 100 % personnalisée pour une gestion digitale optimale de votre commerce.

Le portique de sécurité

Un autre équipement important à installer dans votre magasin est le portique antivol ou de sécurité. Son rôle consiste essentiellement à protéger vos articles des vols ou tentatives de vols à l’étalage. Vous serez donc à l’abri des démarques inconnues et des fraudes de produits dans votre magasin. Cependant, opter pour un portique antivol pour son magasin dépend de la nature des produits que vous commercialisez. Toutefois, bien que cet appareil nécessite un investissement conséquent, il est généralement rentabilisé sur le long terme.

Le détecteur de faux billets

La contrefaçon des billets de banque est un phénomène qui se répand de plus en plus dans le monde. Pour ne pas être victime de ce fléau, il s’avère indispensable d’équiper votre magasin d’un détecteur de faux billets. Il s’agit d’une petite machine qui vous permettra de détecter si un billet est authentique ou non, avant de l’encaisser. Il faut noter que lorsqu’un faux billet est encaissé, il n’est pas remboursable et peut vous être préjudiciable. Pour votre sécurité, il est donc important de doter votre boutique de cet équipement. Certains modèles sont conçus directement avec une compteuse de billets pour vous faciliter les comptes sans faire d’erreurs.

Le comptoir de vente

Le comptoir de vente fait également partie des indispensables pour bien équiper votre magasin. En effet, il s’agit du mobilier d’accueil et d’encaissement de votre boutique. Il doit donc être attirant et facile d’utilisation. Par ailleurs, il peut aussi servir à exposer certains produits tels que les chewing-gums, les journaux, les papiers mouchoirs, etc. Pour cela, vous devez bien choisir la taille et le matériau de votre comptoir de vente en fonction de l’usage auquel il est destiné. De plus, vous pouvez démultiplier celui-ci en plusieurs postes si vous avez un magasin plus grand.

Les chariots et paniers de courses

Il s’agit ici des équipements qui permettent aux clients de transporter leurs courses facilement et rapidement. Les chariots présentent l’avantage de permettre aux acheteurs de faire leurs emplettes en toute autonomie tout en assurant la sécurité du transport des produits. Pour offrir une meilleure expérience à vos clients, vous pouvez opter pour des chariots de différentes tailles adaptées à des volumes d’achats différents. Vous pouvez également choisir pour votre magasin, des chariots pliables, des chariots dotés d’un siège pour les enfants, des chariots avec compartiments amovibles, etc.

