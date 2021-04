355 entreprises dans la filière fonderies en France, c'est trop pour Bercy qui prône une consolidation du secteur

15 jours gratuits et sans engagement

Les temps sont durs pour les fonderies de France, en particulier celles qui fournissent le secteur automobile. Elles font face à un double choc : d’un côté le marché automobile en plein mutation vers l’électrique n’a plus besoin d’autant de fonte qu'à l'heure de gloire des véhicules thermiques. D’un autre côté, la crise pèse sur la capacité des fonderies à investir pour se diversifier et se moderniser. Une difficulté due à la forte atomisation de ce secteur. A LIRE AUSSI L’Etat lance un plan d'action pour les fonderies et un fonds de 50 millions pour les reconversions de salariés