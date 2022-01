2022 sera-t-elle l'année du décollage du Lidar?

L’année 2022 sera-t-elle celle du décollage du Lidar, avec l’émergence d’applications tout aussi variées qu’insoupçonnées en dehors de la voiture autonome ? Raul Bravo, co-fondateur et dirigeant d'Outsight, une pépite française spécialisée dans le logiciel de prétraitement des données du Lidar, en est convaincu. « L’année 2021 marque un tournant avec l’entrée en Bourse d’une dizaine de sociétés, toutes américaines et chinoises, de Lidar, explique-t-il à L’Usine Nouvelle. Elles ont désormais les moyens d’investir pour rendre les produits plus performants et plus accessibles. Nous avons commencé à en percevoir les effets avec l’émergence d’applications en dehors de l’automobile qui dépassent nos attentes. Ce qui n’est pas, en soi, surprenant pour une technologie nouvelle. »