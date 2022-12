[2022 en mots-clés] Le quiet quitting : grosse flemme ou travail remis à sa place ?

La valeur travail est-elle de droite ou de gauche ? Les jeunes sont-ils devenus fainéants ? Les Français rêvent-ils tous de se tourner les pouces au boulot ? En 2022, de nombreux débats ont tourné autour du rapport au travail, bouleversé par plus de deux ans de crise Covid. Les cabinets de conseil RH, les DRH sur LinkedIn, les magazines, ont consacré en 2022 des dizaines d’articles et interventions à "l’engagement des collaborateurs", qui serait en berne. Les salariés vont au boulot mais y font le strict minimum, leurs heures et c’est tout, ce qu’on leur demande et rien de plus. Aux Etats-Unis, un jeune utilisateur de TikTok a trouvé un nom à cette nouvelle attitude : le "quiet quitting", ou démission silencieuse. On ne quitte pas son job, mais on y fait le minimum. Lancée en juillet 2022, l’expression a fait florès sur le réseau social avant de se répandre ailleurs.

