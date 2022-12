[2022 en mots-clés] L’Inflation reduction act, la grande peur du déclassement des Européens

En cette fin d’année, L’Usine Nouvelle revient sur les sigles, les expressions et mots qui ont marqué l’actualité de 2022. L'Inflation reduction act (IRA) va mobiliser 370 milliards de dollars de subventions à partir de 2023 pour produire aux Etats-Unis batteries, panneaux solaires et hydrogène vert… Face à cette course aux subventions, l’Europe redoute son déclassement industriel.