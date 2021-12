[2021 en mots-clés] Les pénuries, bien parties pour durer

Quel secteur a réussi à passer au travers en 2021 ? Plastiques, bois, semi-conducteurs, engrais, acier, papier, étain, magnésium… Pratiquement, tous les secteurs ont été rattrapés par les pénuries et les difficultés d’approvisionnement depuis le début de l’année. Les facteurs d’explication sont multiples. Le redémarrage rapide de l’économie mondiale s’est traduit par une consommation de biens plus importante à l’échelle mondiale, au détriment de la demande de services. Dans le même temps, la désorganisation des chaînes de valeur mondiales provoquée par la crise sanitaire et le manque d’investissements de capacités dans certains composants ont réduit l’offre disponible à court terme.