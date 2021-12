[2021 en 10 mots-clés] Les NFT, ces certificats de propriété virtuels qui ont explosé en 2021

© Sorare La start-up Sorare propose un système de collection de cartes à l’effigie de joueurs de football. Associée à un NFT, chaque carte compte un nombre limité d’exemplaires.

En 2021, les NFT (pour Non-fungible token) ont fait tourner les têtes. Ces jetons numériques, qui font office de certificat de propriété lié à un objet virtuel, ont vu leur marché s'envoler et passer de 70 millions de dollars en 2020, à 13 milliards en 2021 selon les chiffres de la plateforme Nonfungible. Mieux, la plus grosse levée de fonds d'une start-up française de la tech a été réalisée par Sorare, qui a collecté 598 millions d'euros.

Basés sur la technologie de la blockchain, les NFT sont des jetons uniques, rares et identifiables. Non-copiables et non-interchangeables, ils permettent à de nombreux acteurs dans le domaine de l'art, des jeux vidéo et du luxe, de certifier l'authenticité de leurs produits. « Ils sont associés à la rareté, la discrétion et permettent une expérience personnalisée », résume Pierre-Nicolas Hurstel, fondateur de Arianee, un protocole blockchain dédié aux produits du luxe et de la mode.

Impact environnemental

Cet article est réservé aux abonnés ABONNEZ-VOUS POUR LIRE LA SUITE Et accédez à tous les contenus et services de l' édition abonné, soutenez un journalisme d'expertise ! Découvrez nos offres déjà abonné ? Connectez-vous Demain se fabrique aujourd’hui ! A travers nos dossiers, nos chroniques, enquêtes, cas pratiques, ... notre rédaction de spécialistes vous livre des partages d’expérience et témoignages, et vous guide grâce à ses décryptages et ses sélections des meilleures pratiques : Innovations

Relocalisations / Made in France

Transitions écologique et énergétique

Transformation numérique

[...]