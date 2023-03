120 millions d'euros supplémentaires pour l’IA, mais toujours rien sur un ChatGPT français

La France débloque 120 millions d’euros supplémentaires pour l’intelligence artificielle. Cette nouvelle enveloppe vient renforcer la deuxième phase de la stratégie nationale consistant à «diffuser l’IA dans l’économie», comme le rappelait Guillaume Avrin, nommé en début d’année au poste de coordinateur national de la stratégie en IA, auprès de l’Usine Nouvelle.

La première phase visait à structurer «l’écosystème avec la création des instituts 3IA et la mise en place des infrastructures de recherche», selon Guillaume Avrin. La seconde étape, tournée vers les technologies, est centrée autour de trois piliers que sont la formation, le soutien aux deeptechs et le rapprochement entre l’offre et la demande en IA. La formation de 400 000 experts du numérique d’ici à 2030 pour que les entreprises «puissent recruter dans les meilleures conditions» avait ainsi été annoncée par Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique, auprès de Franceinfo fin février.

Financement d'appels à projets

