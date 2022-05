Visualiser instantanément les données du terrain, optimiser les trajets en temps réel, alerter automatiquement le collaborateur des incohérences détectées, gérer des inventaires sans écart de stocks… Pour augmenter la performance industrielle et la productivité de l’usine, les opérateurs et leurs managers ont besoin d’une plateforme unique et facile d’utilisation.

C’est ce que propose l’entreprise parisienne Zozio, avec sa plateforme de pilotage intelligente. Une solution qui donne accès, clés en main, aux informations importantes permettant de visualiser, comprendre, analyser et optimiser tous les processus industriels. « Avec cette plateforme de pilotage à forte valeur ajouté, nous avons créé un google workspace à destination de l’ensemble des opérateurs industriels européen. Notre objectif : rendre l’industrie plus humaine, plus performante, plus durable », détaille le cofondateur, Bastien Triclot.



Algorithmes d’Intelligence Artificielle et de Machine Learning

Intuitive, modulaire, flexible, le compagnon est accessible sur tout type d’écran (tablette, PC, smartphone). Couplée avec un système IIoT (Industrial Internet of Things) de géolocalisation matérialisée par des capteurs placés sur tout type d’équipement industriel, elle permet de récupérer les données terrain pour les historiser ou les transformer en informations visuelles compréhensibles. Cette solution permet plusieurs avantages : optimisation des flux, meilleure gestion des stocks et d’inventaire, traçabilité imbattable à l’intérieur et à l’extérieur d’une usine, digitalisation et automatisation des processus ou encore mise en place de stratégie Lean. Enfin, grâce à ses algorithmes d’Intelligence Artificielle et de Machine Learning, cette solution éco-responsable identifie l’équipement anormalement utilisé et supprime les pertes de matière première ou les flux intempestifs, pour une usine plus performante.

bastien.triclot@zozio.tech

https://zozio.tech

Contenu proposé par Zozio