ZOZIO : ROBIN, une solution 100 % gagnante pour les industriels

ROBIN se connecte aux systèmes d’information de l’usine et exploite les données relevées par des capteurs déployés par Zozio sur le terrain et positionnés sur des objets mobiles ou fixes. En bout de chaîne, des modules configurables permettent aux utilisateurs de visualiser, contrôler et analyser les informations ainsi récoltées. De quoi prendre des décisions facilement, avec toutes les cartes en main.

Un outil apprécié des industriels de la cosmétique

« Nous avons de nombreux clients dans la cosmétique » explique Bastien Triclot, fondateur de Zozio. La France pèse lourd sur ce marché et Zozio y a trouvé de nombreux cas d’usage à adresser. De quoi ôter de sérieuses épines dans le pied au secteur de l’industrie cosmétique, en proie à de nombreux enjeux, notamment sur le terrain de l’éco-responsabilité.

« Nous avons la capacité de les aider dans la gestion de leurs encours de production. Avec notre solution, ils peuvent produire plus tout en évitant les retards de livraison. Le bonus, avec la collecte quotidienne de données, c’est la diminution significative du gâchis matière » ajoute-t-il. Un gaspillage qui peut représenter des dizaines de tonnes de matière par an et des millions d’euros de pertes financières.

Performance et amélioration de la qualité de vie au travail

« Le fait de pouvoir travailler en temps réel répond aux attentes du marché » détaille Stéphane Dubus, Responsable Laboratoire de chez LVMH Fragrance Brands. Il ajoute : « Nous devons être réactifs si nous souhaitons performer et pouvoir placer nos parfums en tête de gondole ».

Le déploiement de la solution entraîne des conséquences plus discrètes mais néanmoins bénéfiques ; comme la diminution de la charge mentale des collaborateurs. Pour Olivier Chapel, Global Manufacturing, Organization Group Manager chez l’Oréal : « L’outil résout des problèmes opérationnels que l’humain rencontre chaque jour sur le terrain. Au lieu de chercher le matériel mobile dans l’usine, les collaborateurs utilisent ROBIN, la solution de Zozio. C’est moins de temps perdu et moins d’énervement ».

