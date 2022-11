ZOZIO : Garantir l’excellence opérationnelle des industries grâce à un jumeau numérique

La gestion de la chaîne logistique au quotidien engendre de nombreuses frustrations chez les industriels : tâches chronophages et à faible valeur ajoutée, retards de production ou de livraison, mauvaise gestion des stocks et des inventaires, déplacements inutiles… C’est en ayant à l’esprit ces problématiques et en voulant les résoudre d’une manière aussi innovante que pragmatique qu’est née Robin, la plateforme développée par Zozio : un compagnon numérique au service de l’optimisation de la logistique industrielle.

Robin est une plateforme logicielle en Saas qui traite l’information collectée par des capteurs (IIoT) capables de faire remonter une grande variété de données (état, géolocalisation indoor et outdoor, taux de remplissage, taux d’usage…). Les données sont ensuite traitées par les algorithmes d’intelligence artificielle et de machine learning développés par Zozio. Le but : faciliter le travail des opérateurs terrain et des managers de site. La plateforme est accessible sur tout type d’écran et offre une visualisation des données claire et ergonomique pour être facilement analysée.

Des grands noms de l’industrie tels que Daher, L’Oréal et Renault se sont intéressés de près à l’offre de service élaborée par Zozio et ont pu bénéficier de prestations spécifiquement adaptées à leurs cas d’usage.

Optimiser la production et faire des économies

La solution développée par Zozio est particulièrement performante pour permettre aux industriels de bénéficier d’une traçabilité optimale dans la gestion de leurs cuves ou de tous autres contenants. Les équipes ont un accès à l’état, mais aussi à la localisation ou à l’historique des déplacements des cuves et peuvent pointer les anomalies dans l’utilisation des équipements ou lorsque ceux-ci sont défaillants.

« On a pu remarquer que les industriels ne disposaient pas d’informations suffisamment précises et actualisées sur la nature de leurs contenants. La vision d’ensemble qu’offre la solution Robin permet alors aux industriels d’adapter les éléments de leur chaîne logistique aux exigences de production » explique Bastien Triclot, fondateur de Zozio.

Faire baisser la facture énergétique des entrepôts

La gestion du parc des engins de manutention, tels que les chariots élévateurs est également l’un des points forts de la plateforme Robin. La solution développée par les équipes de Zozio permet d’analyser le nombre d’engins, leur taux de rotation et d’usage, pour déterminer les bons process à mettre en place. Résultat ? « Les managers sont très précisément averti terrain de la localisation des produits et outils en temps réel. Robin leur garantit ainsi continuité de service et gain de temps : en moyenne, ce sont 30 minutes par jour et par opérateur d’économisées » ajoute Bastien Triclot.

Remettre l’humain au cœur de l’usine

En prévenant les risques d’erreur, les retards de livraison et autres événements ou défaillances, Robin replace l’opérateur au cœur de l’usine. Elle le libère des tâches à faible valeur ajoutée pour qu’il puisse se concentrer sur des actions plus valorisantes : « Les outils techniques ont beau être toujours plus performants, il n’en reste pas moins que, sur le terrain, c’est un être humain aux commandes. C’est aussi le bien-être au travail de cette personne que l’on cherche à améliorer » conclut le fondateur de Zozio.

www.zozio.tech

hello@zozio.tech

Contenu proposé par ZOZIO