Zoomalia investit dans l’intralogistique

Quelque 1,5 km de convoyeurs vont être installés en juin.

Le développement de Boa concept, entreprise stéphanoise qui fête cette années ses dix ans d’existence, ne peut être dissocié de celui de l’e-commerce. C’est en effet sur ce créneau que l’entreprise créée par Chantal Ledoux et Jean-Luc Rascle s’est positionnée avec une offre constituée de convoyeurs modulaires, faciles à installer et à reconfigurer. Sur ce marché, où les entreprises connaissent parfois des progressions fulgurantes, il est en effet nécessaire de pouvoir redéployer rapidement l’outil productif, ce que les convoyeurs classiques, trop figés, ne permettent pas, ou à prix prohibitif. Zoomalia, qui se revendique comme le leader français de la vente de produits pour animalerie, avec une offre composée de soins, accessoires et nourriture pour animaux de compagnie, avait déjà investi dans des convoyeurs Plug-and-Carry de Boa concept, en 2020, pour équiper trois cellules de son site de Saint-Geours-de-Maremne (Landes) qui lui sert également de siège.

Vente omnicanale

La forte croissance enregistrée au cours des derniers mois, ses ambitions aussi dans la vente omnicanale, et plus spécialement sur le réseau de l'e-commerce, l’ont poussé à investir à nouveau dans l’intralogistique en se dotant de trois cellules supplémentaires, soit 1,5 km de convoyage, pour un montant avoisinant de 2 millions d’euros sur la partie automatisation. Le matériel sera installé au mois de juin. La commande comprend des convoyeurs Plug-and-Carry à rouleaux dits à « charge légère » pour le traitement mixte de bacs et de cartons. Profitant de la souplesse des modules développés par Boa concept, Zoomalia a reconverti ceux qui avaient été fournis en 2020 pour les déployer dans le cadre de cette extension. « Sur la partie Web, nous traitons jusqu’à 10 000 commandes par jour. S’ajoute désormais à cela, la gestion de palettes pour la livraison de nos magasins. Nous devions donc réorganiser notre logistique pour traiter l’ensemble de ces flux », explique Pierre-Adrien Thollet, fondateur et Pdg.

Zoomalia réalise un chiffre d’affaires de 65 millions d’euros et emploie 180 personnes. L’entreprise propose quelque 30 000 références à son catalogue dont une partie sous marques propres.