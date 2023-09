Zone euro/PMI: L'activité ralentit, une contraction du PIB attendue au troisième trimestre

L'indice composite, qui combine services et activité manufacturière et est considéré comme un baromètre fiable de la santé économique, est à son plus bas niveau depuis 33 mois. Il s'est établi à 47,1 en septembre contre 46,7 en août et un consensus Reuters à 46,5.

La barre des 50 sépare expansion et contraction de l'activité.

"Les chiffres des PMI des services dans la zone euro dressent un tableau sombre", a souligné Cyrus de la Rubia, chef économiste à la Hamburg Commercial Bank (HCOB), prédisant une contraction du PIB en zone euro de 0,4% ce trimestre.

"Le principal frein est toujours lié au secteur manufacturier, où la situation des commandes s'est encore détériorée", a-t-il expliqué.

La baisse de l'activité globale en septembre intervient alors que les entreprises ont à peine accru leurs tarifs. L'indice composite des prix à la production est tombé à 52,2, son plus bas niveau depuis début 2021, contre 53,3 le mois précédent.

Cette baisse des prix devrait cependant être bien accueillie par la Banque centrale européenne (BCE), qui a relevé la semaine dernière son principal taux directeur au niveau record de 4% afin de juguler l'inflation.

L'indice PMI des services est, lui, passé de 47,9 à 48,4, mais reste pour le deuxième mois consécutif sous la barre des 50. Le consensus Reuters prévoyait 47,7.

L'indice PMI manufacturier, quant à lui, est inférieur au seuil des 50 depuis la mi-2022 et le chiffre de septembre montre qu'il est tombé à 43,4 contre 43,5 en août et un consensus à 44,0.

