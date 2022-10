Zone euro: Makhlouf (BCE) juge nécessaire une hausse des taux malgré le risque de récession

NICOSIE (Reuters) - L'économie de la zone euro pourrait tomber en récession mais des hausses de taux restent nécessaires car une inflation élevée et persistante nuit à l'économie et à la stabilité, a déclaré mardi Gabriel Makhlouf, gouverneur de la banque centrale d'Irlande et membre du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE).