Zone euro: Les ventes au détail plus faibles que prévu en janvier

BRUXELLES (Reuters) - Les ventes au détail de la zone euro ont rebondi beaucoup moins que prévu en janvier en glissement mensuel et sont restées inférieures à celles enregistrées un an plus tôt, soulignant la faiblesse de la demande des consommateurs et le ralentissement économique général, selon les données d'Eurostat.