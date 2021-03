Zone euro: Les ventes au détail plongent en janvier face au shopping hivernal en berne

L'agence statistique européenne a indiqué qu'au mois de janvier, les ventes au détail dans les 19 pays qui partagent l'euro avaient reculé de 5,9% en glissement mensuel et de 6,4% d'une année sur l'autre, là où les analystes interrogés par Refinitiv tablaient sur des baisses respectives de 1,1% et 1,2%.

Les ventes d'aliments, de boissons et de tabac ont augmenté de 1,1% sur le mois mais chuté de 12,0% pour l'ensemble des produits non alimentaires, hors carburant. Les ventes en ligne ont quant à elles affiché une hausse de 7,1%.

Les baisses les plus marquées, à hauteur de plus de 10%, ont été signalées en Autriche, en Irlande et en Slovaquie.

(Philip Blenkinsop, version française Juliette Portala, édité par Jean-Michel Bélot)