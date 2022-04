Zone euro: Les ventes au détail augmentent plus que prévu sur un an en février

BRUXELLES (Reuters) - Les ventes au détail dans la zone euro ont augmenté légèrement plus que prévu en glissement annuel en février, soutenues par l'essence et les produits non alimentaires, selon des données publiées jeudi par Eurostat.

Selon l'office statistique de l'Union européenne, les ventes au détail dans les 19 pays partageant l'euro ont augmenté de 0,3% en février en glissement mensuel et de 5,0% en glissement annuel.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,6% sur un moins et de 4,8% sur l'an.

Le volume des ventes de carburants dans la zone euro a progressé de 3,2% en février par rapport à janvier, pour une hausse de 12,0% en glissement annuel, tandis que les ventes de produits non alimentaires ont augmenté de 0,8% sur le mois et de 9,3% par rapport à février 2021.

Le volume des ventes du secteur ?alimentation, boissons et tabac?a par contre baissé de 0,5% en glissement mensuel et de 2% sur l'année.

(Reportage Jan Strupczewski et Diana Mandiá,)