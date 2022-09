Zone euro: Les ventes au détail augmentent moins que prévu en juillet

Selon l'office statistique de l'Union européenne, les ventes au détail dans les 19 pays partageant l'euro, un indicateur clé de la demande des consommateurs, ont augmenté de 0,3% sur un mois en juillet et reculé de 0,9 % en glissement annuel.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à un indicateur en hausse de 0,4% sur le mois et en baisse de 0,7 % sur un an.

Les ventes de produits non alimentaires, hors carburants, ont diminué de 0,4% en glissement mensuel et de 0,9% sur un an, tandis que les ventes de carburants ont augmenté de 0,4% sur le mois et de 0,6% sur l'année, a indiqué Eurostat.

(Reportage Jan Strupczewski; version française Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)