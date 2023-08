Ce chiffre est également conforme aux prévisions des économistes interrogés par Reuters.

En données absolues, le nombre de personnes sans emploi dans les pays partageant l'euro est passé à 10,944 millions, soit 73.000 personnes de plus par rapport au mois de juin et 264.000 de moins sur un an, a précisé Eurostat.

(Rédigé par Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)