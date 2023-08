Zone euro: Le ralentissement de l'inflation s'interrompt en août

FRANCFORT (Reuters) - La hausse des prix dans la zone euro s'est stabilisée en août, mettant fin à quatre mois consécutifs de déclin, sous la pression de prix alimentaires élevé, montre la première estimation d'Eurostat, l'institut européen de la statistique, publiée jeudi.

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européenne (IPCH) a augmenté de 5,3% sur un an ce mois-ci dans les 20 pays partageant la monnaie européenne, après 5,3% en juillet.

Les économistes interrogés par Reuters attendaient une décélération de l'inflation à 5,1%.

En excluant les éléments les plus volatils que sont les produits alimentaires non transformés et l'énergie, l'inflation a ralenti à 6,2% après 6,6% le mois dernier et un consensus à 6,3%.

La hausse des prix hors alimentation, énergie, alcool et tabac a également décru, tombant à 5,3% après 5,5% en juillet et un consensus à 5,3%.

Le ralentissement de l'inflation sous-jacente pourrait conforter les prévisions d'une pause de la Banque centrale européenne (BCE) dans son cycle de hausses de taux en septembre, alors qu'un peu plus de 40% des investisseurs estimaient que le taux directeur sera relevé lors de la prochaine réunion de politique monétaire, avant la publication de l'indicateur d'inflation.

(Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)