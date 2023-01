Zone euro: Le crédit aux entreprises ralentit avec la hausse des taux et les craintes de récession

FRANCFORT (Reuters) - La croissance des prêts aux entreprises de la zone euro a ralenti en décembre pour le deuxième mois d'affilée, mettant ainsi fin à la plus grande vague d'emprunts depuis plus de dix ans, alors que la hausse des taux d'intérêt et les craintes d'une possible récession semblent s'installer, montrent les données de la Banque centrale européenne (BCE) publiées vendredi.