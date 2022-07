Zone Euro: La production manufacturière recule

L'indice PMI du secteur a reculé à 52,1 après 54,6 en mai, soit au plus bas depuis août 2020, même s'il dépasse de justesse la première estimation publiée en cours de mois, qui l'avait donné à 52,0.

L'indice mesurant la production est tombé au plus bas depuis deux ans à 49,3, ce qui traduit une contraction, après 51,3 en mai. Ce chiffre entre dans le calcul de l'indice PMI composite attendu mardi prochain, considéré comme un bon baromètre de l'activité économique global.

"Le secteur manufacturier de la zone euro s'est orienté à la baisse en juin avec la première diminution de la production depuis deux ans sur fond de dégradation rapide de la demande", résume Chris Williamson, chef économiste de S&P Global.

"La demande est en train de faiblir et les entreprises rapportent que leurs clients sont de plus en plus prudents en matière de dépenses en raison de la hausse des prix et des incertitudes économiques."

Le sous-indice des nouvelles commandes, à 45,2 après 48,7 en mai, traduit une contraction de plus en plus marquée et il est au plus bas depuis mai 2020.

(Reportage Jonathan Cable, version française Marc Angrand, édité par Kate Entringer)