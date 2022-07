Zone euro: La production industrielle progresse plus que prévu en mai

D'après l'office statistique de l'Union européenne, la production industrielle des 19 pays de la zone euro a augmenté de 0,8% en glissement mensuel en mai et de 1,6% sur un an.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse mensuelle de 0,3% par rapport à avril et par rapport à mai 2021.

Sur le mois, la production de biens de consommation non durables, tels que les denrées alimentaires ou les vêtements, a augmenté de 2,7%. Celle des biens d'équipement, qui reflètent généralement les investissements des entreprises, est en hausse de 2,5%. Ces derniers ont augmenté de 0,9% sur un an, après avoir enregistré quatre mois de baisse consécutive.

La production de biens de consommation durables a augmenté de 1,4 % en mai. La production de biens intermédiaires est elle inchangée, tandis que celle de l'énergie a baissé de 3,3%.

Les plus fortes hausses mensuelles ont été enregistrées en Irlande et en Grèce, et les plus fortes baisses en Lituanie, aux Pays-Bas et au Luxembourg.

(Reportage Charlotte Van Campenhout; version française Valentine Baldassari, édité par Kate Entringer)