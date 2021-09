Zone euro: La production industrielle progresse plus que prévu en juillet

(Reuters) - La production industrielle de la zone euro a progressé plus que prévu en juillet, soutenue par la hausse de la production des biens d'équipement et des biens de consommation non durables, montrent les données publiées mercredi par Eurostat.

La production industrielle de la zone euro a progressé plus que prévu en juillet, soutenue par la hausse de la production des biens d'équipement et des biens de consommation non durables, montrent les données publiées mercredi par Eurostat. /Photo prise le 16 mars 2021/REUTERS/Andreas Gebert La production industrielle dans les 19 pays qui partagent l'euro a augmenté de 1,5% en glissement mensuel et de 7,7% sur un an. Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,6% d'un mois sur l'autre et sur une augmentation de 6,3% en rythme annuel. Après avoir reculé de 1,1% en juin, la production de biens d'équipement a bondi de 2,7% sur un mois en juillet, contre +5,9% à la même période l'an dernier, a indiqué Eurostat. La production de biens de consommation non durables a quant à elle progressé de 3,5% en glissement mensuel et de 10,1% sur un an. Par rapport aux chiffres enregistrés l'année dernière, la production de biens intermédiaires a augmenté de 11,2% et celle des biens de consommation durables a avancé de 9,8%. Portée par l'assouplissement des restrictions liées au coronavirus, qui a stimulé son rebond après une brève récession, l'économie de la zone euro a progressé de 2,2% au deuxième trimestre. (Reportage Jan Strupczewski, version française Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)

