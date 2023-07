Zone euro: La production industrielle augmente moins que prévu en mai

La production industrielle corrigée des variations saisonnières dans les 20 pays partageant l'euro a augmenté de 0,2% d'un mois sur l'autre en mai.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une hausse de 0,3% sur un mois.

Sur un an, la production industrielle a diminué de 2,2%, tandis que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur un repli de 1,2%.

La production des biens d'investissement a augmenté de 1,0% dans la zone euro au mois de mai, celle des biens intermédiaires et de consommation durables de 0,5% et celle des biens de consommation non durables de 0,3%.

À l'opposé, la production d'énergie a reculé de 1,1% en mai.

