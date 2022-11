Zone euro: La production industrielle a augmenté plus que prévu en septembre

L'office statistique de l'Union européenne, Eurostat, a déclaré que la production industrielle dans les 19 pays partageant l'euro a progressé de 0,9% en septembre sur un mois, pour une hausse de 4,9% en glissement annuel.

Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à des augmentations moins marquées, soit 0,3% sur le mois et 2,8% en glissement annuel, après une augmentation en août de 2% et 2,8% respectivement (chiffres révisés en hausse).

La production de biens de consommation non durables a augmenté de 3,6% et celle des biens d'investissement de 1,5% en septembre par rapport à août, tandis que la production des biens intermédiaires et biens de consommation durables a diminué de 0,9% et celle de l'énergie de 1,1% au cours de la même période, selon les données.

Parmi les États membres pour lesquels les données sont disponibles, les plus fortes hausses mensuelles ont été enregistrées en Irlande avec 11,9%, en Belgique avec 7,1% et en Hongrie et aux Pays-Bas, avec 1,6% chacun.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)