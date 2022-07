Zone euro: La croissance s'accélère au T2 mais la récession guette

BRUXELLES (Reuters) - L'économie de la zone euro a progressé à un rythme plus élevé qu'attendu au deuxième trimestre, montre la première estimation du produit intérieur brut (PIB) publiée vendredi par Eurostat, la croissance plus soutenue enregistrée en France, en Italie et en Espagne ayant compensé la stagnation de l'économie allemande.