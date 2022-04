Zone euro: La croissance reste soutenue par la levée des restrictions sanitaires

L'indice composite, considéré comme un bon indicateur de la croissance économique globale, a atteint en mars 54,9 en mars contre 55,5 en février et 54,5 en première estimation.

L'indice PMI pour les services est passé de 55,6 en février à 55,5 en mars, un chiffre au-dessus de l'estimation préliminaire à 54,8.

"La poursuite de la reprise avec l'affaiblissement de la vague épidémique due à Omicron a apporté un vent favorable à l'activité des entreprises en mars, contribuant à une nouvelle expansion solide", a déclaré Chris Williamson, économiste en chef chez S&P Global.

"Toutefois, la solidité de l'économie sera mise à l'épreuve dans les mois à venir par des obstacles qui incluent une nouvelle flambée des coûts de l'énergie et des autres matières premières en raison de l'invasion de l'Ukraine par la Russie", a-t-il ajouté.

L'activité des entreprises du secteur allemand des services a progressé pour atteindre un plus haut de six mois avec la levée des restrictions liées au COVID-19 mais les incertitudes liées à la guerre en l'Ukraine et l'accélération de l'inflation pèsent sur les perspectives.

L'indice d'activité PMI définitif dans le secteur des services a augmenté à 56,1 après 55,8 en février. L'estimation préliminaire "flash" le donnait en repli à 55,0.

L'indice PMI composite, qui regroupe l'activité manufacturière et celle des services, est passé de 55,6 en février à 55,1 en mars. La première estimation était de 54,6.

"La production manufacturière étant sous pression en raison de l'Ukraine, le secteur des services a apporté un soutien essentiel à l'activité économique globale en mars", a déclaré Phil Smith, directeur économique chez S&P Global.

"Cependant, c'est vraiment là que s'arrêtent les bonnes nouvelles. Les niveaux élevés d'incertitude, la baisse de la demande d'exportation et la tension du pouvoir d'achat due à la forte hausse des prix ont tous pesé sur les nouvelles commandes", a-t-il ajouté.

La croissance du secteur des services en France a accéléré en mars grâce à l'assouplissement des restrictions sanitaires mais la confiance des professionnels sur les perspectives s'est détériorée en raison de l'inflation et de la guerre en Ukraine.

Le PMI pour le secteur des services est ressorti à 57,4, comme en estimation "flash", après 55,5 en février.

L'indice PMI composite a augmenté à 56,3 en mars, contre 55,5 en février et 56,2 en première estimation.

"La croissance s’est accélérée en mars dans le secteur des services français, la nouvelle levée de restrictions sanitaires, notamment l’abandon du pass vaccinal, ayant soutenu l’activité et stimulé la demande", a déclaré Joe Hayes, économiste senior chez S&P Global.

"Les risques de détérioration des perspectives se sont toutefois accentués, l’invasion de l’Ukraine par la Russie ayant exacerbé le climat d’incertitude, provoqué une flambée du prix des matières premières, de l’énergie et du carburant, perturbant ainsi davantage les chaînes d’approvisionnement. La confiance des prestataires de services a reculé à son plus bas niveau depuis quatorze mois", a-t-il ajouté.

L'activité dans les services italiens a été freinée en mars par l'effet de la guerre ukrainienne sur la demande, montrent les résultats définitifs de l'enquête de S&P Global.

L'indice PMI calculé par S&P auprès des directeurs d'achats pour le secteur des services est ressorti à 52,1 le mois dernier en version définitive contre 52,8 en février.

La croissance de l'activité dans le secteur des services en Espagne a ralenti en mars en raison des incertitudes liées à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, à une grève des chauffeurs routiers et à la hausse des coûts de l'énergie.

En version définitive, l'indice PMI sectoriel est tombé à 53,4 contre 56,6 en février.

"Malgré cette toile de fond relativement sombre - qui a nui à la confiance générale - les entreprises ont toujours été confrontées à des problèmes de capacité, cherchant à recruter du personnel supplémentaire chaque fois que cela était possible", a déclaré Paul Smith, économiste chez S&P Global.

