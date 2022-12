Zone euro: La croissance du crédit aux entreprises ralentit fortement

FRANCFORT (Reuters) - La croissance des prêts aux entreprises de la zone euro a ralenti en novembre, après le plus haut depuis dix ans atteint un mois plus tôt, sous l'effet probable de la remontée des taux d'intérêt et des craintes de récession, montrent les données de la Banque centrale européenne (BCE) publiées jeudi.