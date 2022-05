Zone euro: La croissance du crédit aux entreprises accélère en avril, selon la BCE

Les prêts aux entreprises ont augmenté de 5,2% le mois dernier, la croissance la plus rapide depuis plus d'un an, contre 4,1% en mars. Le rythme de croissance des prêts aux ménages est resté stable à 4,5%.

Le taux de croissance annuel de la masse monétaire M3, qui reflète principalement les achats d'obligations de la BCE, a ralenti en avril et s'est établi à 6,0%, en dessous d'un consensus établi par Refinitiv à 6,3%.

Ces mesures de soutien à l'économie devraient prendre fin au début du mois de juillet, ouvrant la voie à la première hausse des taux de la BCE en plus de dix ans, plus tard dans le mois.

