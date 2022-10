Zone euro: L'inflation revue en légère baisse, à 9,9%, en septembre

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) affiche une hausse de 9,9% en rythme annuel, contre +10% en première estimation, après +9,1% en août. Les économistes et analystes interrogés par Reuters s'attendaient à voir le chiffre initial confirmé.

Par rapport à août, les prix ont été confirmés en hausse de 1,2%.

Eurostat précise que l'évolution des prix de l'énergie a contribué à la hausse globale de l'indice à hauteur de 4,19 points de pourcentage sur un an, celle de l'alimentation, de l'alcool et du tabac à hauteur de 2,47 points, celle des services à hauteur de 1,80 point et enfin celle des biens industriels hors énergie de 1,47 point.

En excluant les catégories de l'énergie et des produits alimentaires non transformés, l'indice IPCH ressort en hausse de 6,0% sur un an, contre +6,1% en première estimation.

Une mesure encore plus étroite, qui exclut aussi l'alcool et le tabac, montre que l'inflation a progressé de 4,8%, comme en première estimation, après +4,3% le mois précédent.

(Rédigé par Laetitia Volga, édité par Kate Entringer)