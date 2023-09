Zone euro: L'inflation révisée légèrement à la baisse sur un an en août

L'indice IPCH des prix à la consommation dans les 20 pays ayant adopté la monnaie unique a augmenté de 5,2% en rythme annuel, contre une estimation "flash" de 5,3%.

D'un mois sur l'autre, l'inflation a progressé de 0,5%.

Hors énergie et produits alimentaires non transformés, l'inflation ressort en août à 0,3% en rythme mensuel et à 6,2% en rythme annuel, des chiffres conformes aux attentes.

Une mesure plus étroite encore de l'évolution des prix, qui exclut également l'alcool et le tabac, montre que l'inflation est ressortie à 0,3% d'un mois sur l'autre et à 5,3% en glissement annuel, des données conformes également à l'estimation annoncée le 31 août.

