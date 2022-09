Zone euro: L'inflation confirmée à 9,1% sur un an en août

Par rapport à juillet, l'indice des prix à la consommation dans les 19 pays de la région affiche une hausse de 0,6%, contre +0,5% en première estimation.

L'augmentation des prix de l'énergie (+38,6% en rythme annuel) a contribué à elle seule à la hausse globale à hauteur de 3,95 points de pourcentage, contre +2,25 points pour ceux des produits alimentaires, de l'alcool et du tabac (en hausse de 10,6% par rapport à août 2021).

L'inflation hors énergie et produits alimentaires non transformés ressort quant à elle à 5,5% sur un an, après +5,1% en juillet.

Les prix des biens industriels hors énergie ont augmenté de 5,1% en un an, ceux des services de 3,8%.

La Banque centrale européenne (BCE), qui s'est fixé pour objectif une inflation d'environ 2%, a relevé ses taux d'intérêt directeurs de trois quarts de point la semaine dernière, une hausse sans précédent, et elle prévoit de poursuivre leur remontée dans les mois à venir.

