Zone euro: L'inflation confirmée à 3% sur un an en août

© MICHELE TANTUSSI L'inflation dans la zone euro a atteint en août son plus haut niveau depuis dix ans, en raison principalement de l'envolée des prix de l'énergie liée à la reprise économique mondiale, confirment les statistiques définitives publiées vendredi par Eurostat. /Photo d'archives/REUTERS/Michele Tantussi

L'indice IPCH des prix à la consommation dans les 19 pays ayant adopté la monnaie unique a augmenté de 3,0% sur un an après +2,2% en juillet, des chiffres inchangés par rapport à la première estimation publiée le 31 août. Il s'agit du chiffre le plus élevé enregistré depuis novembre 2011.

D'un mois sur l'autre, les prix ont augmenté de 0,4%.

Hors énergie et produits alimentaires non transformés, l'inflation ressort à 1,6% en rythme annuel après 0,9% en juillet, précise Eurostat.

Une mesure plus étroite encore de l'évolution des prix qui exclut également l'alcool et le tabac, ressort elle aussi à +1,6% sur un an après +0,7% un mois plus tôt.

Les prix de l'énergie ont bondi de 15,4% en rythme annuel en août, leur plus forte hausse enregistrée depuis le début de l'année, contribuant à hauteur de 1,44 point de pourcentage à l'évolution globale de l'indice IPCH, précise Eurostat.

Ceux de l'alimentation, de l'alcool et du tabac ont augmenté de 2,0% sur un an, ceux des services de 1,1%.

(Reportage Philip Blenkinsop, version française Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)