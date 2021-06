Zone euro: L'inflation, à 2,0% sur un an, dépasse l'objectif de la BCE

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © KAI PFAFFENBACH L'inflation dans la zone euro s'est une nouvelle fois accélérée en mai, sous l'effet de la progression soutenue des prix de l'énergie, et elle dépasse désormais l'objectif que s'est fixé la Banque centrale européenne (BCE), montre mercredi la première estimation publiée par Eurostat. /Photo d'archives/REUTERS/Kai Pfaffenbach

L'indice des prix à la consommation calculé aux normes européennes (IPCH) affiche une hausse de 2,0% sur un an, son rythme le plus élevé depuis fin 2018, après 1,6% en avril et 1,9% attendu par le consensus Reuters.

La plus forte contribution à la hausse des prix a été celle de l'énergie avec un taux annuel estimé à 13,1% en mai.

La BCE a prévenu que l'inflation devrait dépasser son objectif d'un taux annuel "inférieur à, mais proche de 2%", mais elle a souligné que cette accélération, due à des effets ponctuels, devrait être temporaire et qu'il était donc prématuré de parler d'un assouplissement des mesures de soutien.

La poussée des prix de l'énergie occulte de fait une dynamique sous-jacente toujours faible: la hausse des prix des services et celle des biens industriels hors énergie, des mesures plus significatives aux yeux des responsables de la politique monétaire, est estimé à 1,1% et 0,7% respectivement sur un an.

L'inflation dite de base, c'est à dire hors énergie et produits alimentaires non transformés, surveillée de près par la BCE, reste ainsi contenue à 0,9% sur un an après 0,8% en avril.

Une mesure plus étroite encore qui exclut également l'alcool et le tabac est également en hausse de 0,9% après 0,7%.

Les responsables de la BCE doivent se réunir le 10 juin et pourraient débattre à cette occasion de l'opportunité d'ajuster la politique monétaire, y compris d'une éventuelle évolution du programme de rachats de titres PEPP (Plan d'achats d'urgence face à la pandémie).

(Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)