Zone euro: Hausse moins forte que prévu des ventes au détail en août

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © SUSANA VERA Les ventes au détail dans la zone euro ont augmenté moins que prévu en août, pénalisées par de faibles dépenses en nourriture, boissons et tabac. /Photo prise le 31 mai 2021/REUTERS/Susana Vera

Les ventes au détail des 19 pays de la zone euro ont augmenté de 0,3% par rapport à juillet et n'ont pas varié par rapport à août 2020, selon des données publiées mercredi par Eurostat.

Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une hausse de 0,8% sur un mois et de 0,4% en rythme annuel.

Selon Eurostat, les ventes de produits alimentaires, de boissons et de tabac ont baissé de 1,7% sur un mois et de 1,9% en glissement annuel, ce qui contrebalancé le bond de 9% des ventes par correspondance et par Internet sur un mois (+8,5% sur un an).

(Reportage Jan Strupczewski, version française Khadija Adda-Rezig, édité par Blandine Hénault)